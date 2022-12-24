

Саакашвили снова отказался от сдачи биологических образцов - следователь

24.12.2022 14:02





По словам следователя Следственной службы Васила Какашвили, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вновь отказался предоставить биологические образцы. Об этом он сообщил журналистам после встречи с Михаилом Саакашвили.



Как отметил Какашвили, он хотел узнать лично от Саакашвили позицию относительно взятия проб.



«Адвокат Михаила Саакашвили отрицательно высказался по поводу взятия образцов крови, волос и ногтей. Сегодня мы пришли непосредственно к Михаилу Саакашвили, хотели выяснить его позицию по этому вопросу. Он зафиксировал нам отрицательную позицию», — отметил Какашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





