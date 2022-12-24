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Саакашвили снова отказался от сдачи биологических образцов - следователь
24.12.2022 14:02
По словам следователя Следственной службы Васила Какашвили, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вновь отказался предоставить биологические образцы. Об этом он сообщил журналистам после встречи с Михаилом Саакашвили.
Как отметил Какашвили, он хотел узнать лично от Саакашвили позицию относительно взятия проб.
«Адвокат Михаила Саакашвили отрицательно высказался по поводу взятия образцов крови, волос и ногтей. Сегодня мы пришли непосредственно к Михаилу Саакашвили, хотели выяснить его позицию по этому вопросу. Он зафиксировал нам отрицательную позицию», — отметил Какашвили.
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