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Депутат Темур Джанашия, объявивший голодовку, переведен в больницу по состоянию здоровья
24.12.2022 14:25
Член «Национального движения» Темур Джанашия прекратил голодовку по рекомендации врачей, информацию об этом Первому каналу Грузии подтвердили в парламенте.
Как заявили в «Национальном движении», Темур Джанашия переведен в больницу.
Также сегодня днем по состоянию здоровья прекратил голодовку ещё один член «Национального движения» — Давид Киркитадзе. Ранне 18 декабря по той же причине прекратил голодовку Абдулла Исмаилов.
15 декабря в здании парламента Грузии начали голодовку члены «Национального движения» — Ани Цитлидзе, Давид Киркитадзе и Абдула Исмаилов, 16 декабря к ним присоединился однопартийец Темур Джанашия. Депутаты требуют перевода Михаила Саакашвили за границу на лечение.
Что касается Ани Цитлидзе, то она продолжает голодовку.
В законодательном органе круглосуточно находятся врачи, которые следят за участницей голодовки.
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