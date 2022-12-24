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Депутат Темур Джанашия, объявивший голодовку, переведен в больницу по состоянию здоровья


24.12.2022   14:25


Член «Национального движения» Темур Джанашия прекратил голодовку по рекомендации врачей, информацию об этом Первому каналу Грузии подтвердили в парламенте.

Как заявили в «Национальном движении», Темур Джанашия переведен в больницу.

Также сегодня днем по состоянию здоровья прекратил голодовку ещё один член «Национального движения» — Давид Киркитадзе. Ранне 18 декабря по той же причине прекратил голодовку Абдулла Исмаилов.

15 декабря в здании парламента Грузии начали голодовку члены «Национального движения» — Ани Цитлидзе, Давид Киркитадзе и Абдула Исмаилов, 16 декабря к ним присоединился однопартийец Темур Джанашия. Депутаты требуют перевода Михаила Саакашвили за границу на лечение.

Что касается Ани Цитлидзе, то она продолжает голодовку.

В законодательном органе круглосуточно находятся врачи, которые следят за участницей голодовки.


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