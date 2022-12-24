

Кинзингер, обращаясь к Ираклию Кобахидзе: Хоть раз упомяни Путина, Ираклий!

24.12.2022 21:37





Хоть раз сейчас упомяни Путина, Ираклий! – так откликается бывший американский конгрессмен Адам Кинзингер на критику, высказанную председателем «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе в адрес президентов Украины и Молдовы в связи с их заявлениями по поводу третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.



«Хоть раз сейчас упомяни Путина, Ираклий… Знаешь же того человека, который вторгся в твою страну, убил людей и до сих пор ее оккупирует?! Ваш настоящий враг … верно?» - пишет Кинзингер.



Для справки, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе откликнулся на призыв президентов Украины Владимира Зеленского и президента Молдовы Майи Санду отправить Михаила Саакашвили на лечение за границу.



По словам Кобахидзе, заявление Зеленского «не может иметь особой ценности, поскольку его правительство причастно к засылке Саакашвили в Грузию».



«У самой Санду, если не ошибаюсь, сидит в тюрьме 6-й президент Молдовы. Что касается Зеленского, то его правительство напрямую участвовало в спецоперации по засылке Саакашвили с контейнерами со сметаной в Грузию. Исходя из этого, заявление Зеленского не может иметь для нас особой ценности, поскольку его правительство принимало непосредственное участие в засылке Саакашвили. Санду же пусть займется своим 6-м президентом-заключенным, который до сих пор находится в тюрьме», - заявил Кобахидзе.





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