

Шалва Папуашвили поздравил с Рождеством граждан, отмечающих праздник 25 декабря

25.12.2022 10:26





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил граждан, отмечающих праздник Рождества 25 декабря.



«Счастливого Рождества всем, кто отмечает его сегодня!



Пусть волшебный праздник Рождества принесет спокойствие, любовь, долголетие и благополучие вам и вашим семьям», — говорится в поздравлении.







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