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Шалва Папуашвили поздравил с Рождеством граждан, отмечающих праздник 25 декабря
25.12.2022 10:26
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил граждан, отмечающих праздник Рождества 25 декабря.
«Счастливого Рождества всем, кто отмечает его сегодня!
Пусть волшебный праздник Рождества принесет спокойствие, любовь, долголетие и благополучие вам и вашим семьям», — говорится в поздравлении.
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