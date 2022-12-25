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Шалва Папуашвили поздравил с Рождеством граждан, отмечающих праздник 25 декабря


25.12.2022   10:26


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил граждан, отмечающих праздник Рождества 25 декабря.

«Счастливого Рождества всем, кто отмечает его сегодня!

Пусть волшебный праздник Рождества принесет спокойствие, любовь, долголетие и благополучие вам и вашим семьям», — говорится в поздравлении.


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