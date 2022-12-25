|
|
|
Саломе Зурабишвили: Поздравляю всех, кто сегодня празднует Рождество
25.12.2022 10:29
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила граждан, отмечающих 25 декабря Рождество Христово.
«Поздравляю всех, кто сегодня празднует Рождество!
Многочисленность конфессий в Грузии и их многовековая традиция мирного сосуществования являются предметом гордости нашей страны.
Присоединяюсь к радости и праздничному настроению паствы различных христианских церквей Грузии — важной и достойной части нашего общества, которые всегда сопровождают праздник Рождества.
Желаю вам здоровья, радости и благополучия», — говорится в поздравлении президента.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна