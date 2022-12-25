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Саломе Зурабишвили: Поздравляю всех, кто сегодня празднует Рождество


25.12.2022   10:29


Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила граждан, отмечающих 25 декабря Рождество Христово.

«Поздравляю всех, кто сегодня празднует Рождество!

Многочисленность конфессий в Грузии и их многовековая традиция мирного сосуществования являются предметом гордости нашей страны.

Присоединяюсь к радости и праздничному настроению паствы различных христианских церквей Грузии — важной и достойной части нашего общества, которые всегда сопровождают праздник Рождества.

Желаю вам здоровья, радости и благополучия», — говорится в поздравлении президента.


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