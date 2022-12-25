

Саломе Зурабишвили: Поздравляю всех, кто сегодня празднует Рождество

25.12.2022 10:29





Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила граждан, отмечающих 25 декабря Рождество Христово.



«Поздравляю всех, кто сегодня празднует Рождество!



Многочисленность конфессий в Грузии и их многовековая традиция мирного сосуществования являются предметом гордости нашей страны.



Присоединяюсь к радости и праздничному настроению паствы различных христианских церквей Грузии — важной и достойной части нашего общества, которые всегда сопровождают праздник Рождества.



Желаю вам здоровья, радости и благополучия», — говорится в поздравлении президента.







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