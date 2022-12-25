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Гарибашвили: Желаю мира и благополучия всем, для кого 25 декабря праздник любви, радости и надежды
25.12.2022 10:36
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил людей, отмечающих сегодня праздник Рождества Христова.
«Хочу поздравить всех, кто сегодня празднует Рождество как в нашей стране, так и за рубежом.
Самое главное — желаю мира и благополучия всем, для кого 25 декабря — праздник любви, радости и надежды», — говорится в поздравлении премьер-министра.
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