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Гарибашвили: Желаю мира и благополучия всем, для кого 25 декабря праздник любви, радости и надежды


25.12.2022   10:36


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил людей, отмечающих сегодня праздник Рождества Христова.

«Хочу поздравить всех, кто сегодня празднует Рождество как в нашей стране, так и за рубежом.

Самое главное — желаю мира и благополучия всем, для кого 25 декабря — праздник любви, радости и надежды», — говорится в поздравлении премьер-министра.


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