

Папуашвили: От каждого, кто считает себя другом Саакашвили, требуется добропорядочность

25.12.2022 15:25





Много раз было доказано, что Михаил Саакашвили не сотрудничает с врачами и тюремной администрацией, сейчас мы видим, что он не сотрудничает со следственными структурами для расследования им же выдвинутых претензий, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, необходимо, чтобы Саакашвили сотрудничал с соответствующими службами.



«Несколько раз ему было предложено сдать анализы, поскольку прозвучали заявления о якобы его отравлении, которые он то подтверждал, то опровергал. Вчера мы видели, что он написал письмо какому-то русскому, в котором говорит, что его отравили. В этом вопросе слишком много лжи. Ложь, фальшь, дезинформация — это требует объективного суждения, а для объективного суждения есть суд, который проходит. Необходимо сдать анализы, чтобы убедить общество в том, что эти его заявления — не пустые слова», — сказал Папуашвили.



По словам председателя парламента, от каждого, кто считает себя другом Саакашвили, требуется добропорядочность.



«Контракт, который был заключен на лоббистскую деятельность по продвижению вопроса вывоза Михаила Саакашвили из страны, является обычной манипуляцией. Попутно хотят подорвать доверие к различным государственным институтам. Я уверен, что адвокаты, участвующие в этом деле, за свою профессиональную карьеру много раз обращались в бюро (экспертизы) имени Самхараули и на основании этой экспертизы вели не одно дело. От каждого, кто считает себя другом Саакашвили, требуется добропорядочность. Первое, что они должны ему посоветовать — это сотрудничать с врачами и сотрудниками пенитенциарной службы», — сказал Папуашвили.







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