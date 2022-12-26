

Акция с требованием помилования Саакашвили проходит у дома Саломе Зурабишвили

26.12.2022 12:06





Гражданские активисты сегодня с утра стоят у дома, где живет президент Грузии Саломе Зурабишвили, требуя помиловать Михаила Саакашвили. Мобилизована полиция.



Лозунг на акции — «Не убивайте президента».



На вечер вновь запланирована акция у резиденции президента — здесь она проходит последние несколько дней.



В Кутаиси объявили бойкот представители Единого национального движения депутаты местного городского собрания Сакребуло. Они заявляют, что будут протестовать до тех пор, пока Михаила Саакашвили не отправят на лечение за границу.



В парламенте Грузии уже несколько дней продолжает голодовку депутат ЕНД Анна Цитлидзе, несмотря на рекомендации врачей прекратить акцию. Ранее в больницу поочередно увезли других участников голодовки, всего было четверо.



Ходатайство адвокатов об отсрочке исполнения наказания и освобождении Михаила Саакашвили будет вновь рассматриваться на заседении Тбилисского городского суда 29 декабря. Это будет второе слушание дела по существу, на процессе дают показания врачи, участвовавшие в независимой медицинской экспертизе.



С момента ареста 1 октября прошлого года Саакашвили похудел более чем на 42 килограмма. Независимая экспертиза заявила о 20 диагнозах, кахексии — угрожающей жизни потере веса и обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути.



Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили спустя год и два месяца после ареста. Представители правящей партии и правительства утверждают, что экс-президент притворяется и занимается членовредительством, чтобы добиться выхода на свободу.



Свою обеспокоенность в связи с ситуацией выразили Евросоюз и Госдеп США.





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