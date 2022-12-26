|
|
|
Акция с требованием помилования Саакашвили проходит у дома Саломе Зурабишвили
26.12.2022 12:06
Гражданские активисты сегодня с утра стоят у дома, где живет президент Грузии Саломе Зурабишвили, требуя помиловать Михаила Саакашвили. Мобилизована полиция.
Лозунг на акции — «Не убивайте президента».
На вечер вновь запланирована акция у резиденции президента — здесь она проходит последние несколько дней.
В Кутаиси объявили бойкот представители Единого национального движения депутаты местного городского собрания Сакребуло. Они заявляют, что будут протестовать до тех пор, пока Михаила Саакашвили не отправят на лечение за границу.
В парламенте Грузии уже несколько дней продолжает голодовку депутат ЕНД Анна Цитлидзе, несмотря на рекомендации врачей прекратить акцию. Ранее в больницу поочередно увезли других участников голодовки, всего было четверо.
Ходатайство адвокатов об отсрочке исполнения наказания и освобождении Михаила Саакашвили будет вновь рассматриваться на заседении Тбилисского городского суда 29 декабря. Это будет второе слушание дела по существу, на процессе дают показания врачи, участвовавшие в независимой медицинской экспертизе.
С момента ареста 1 октября прошлого года Саакашвили похудел более чем на 42 килограмма. Независимая экспертиза заявила о 20 диагнозах, кахексии — угрожающей жизни потере веса и обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути.
Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили спустя год и два месяца после ареста. Представители правящей партии и правительства утверждают, что экс-президент притворяется и занимается членовредительством, чтобы добиться выхода на свободу.
Свою обеспокоенность в связи с ситуацией выразили Евросоюз и Госдеп США.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна