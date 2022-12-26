

МИД РФ не исключил отмену визового режима для граждан Грузии

26.12.2022 12:24





Россия не исключает отмены визового режима для граждан Грузии, если для этого сложатся условия. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.



"В отношении перспектив отмены визового режима для поездок граждан Грузии в Россию не исключаем принятия положительных решений, как только для этого сложатся необходимые предпосылки", - сказал он.



Дипломат подчеркнул, что наличие устойчивых связей отвечает интересам народов России и Грузии, которых "объединяют вековые традиции дружбы, добрососедства, общая история, культура, духовные ценности, миллионы человеческих судеб". "В нашей стране проживают и успешно реализуют себя сотни тысяч этнических грузин, в последнее время растет и число находящихся в Грузии граждан России", - добавил он.



Замглавы МИД РФ отметил, что в 2012 году Москва без колебаний поддержала предложенный Тбилиси курс на нормализацию двусторонних связей. "Вот и сейчас, несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру и отсутствие дипломатических отношений, российско-грузинское взаимодействие развивается. За 11 месяцев текущего года товарооборот по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос в 1,5 раза и превысил $2,2 млрд. Наряду с торговлей растут показатели в сферах туризма и денежных переводов", - рассказал он.



Галузин напомнил, что дипломатические отношения были разорваны в 2008 году по инициативе Тбилиси, и выразил сожаление, что Грузия "продолжает обставлять возможность их восстановления политическими требованиями, вступающими в противоречие с новыми реалиями в регионе". "Таким образом, мяч по-прежнему находится на грузинской стороне", - резюмировал он.





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