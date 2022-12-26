

Администрация президента: Президенту не выделили отведенного ей протоколом места на конференции послов

26.12.2022 12:38





В администрации президента заявляют, что причиной, по которой президент Грузии Саломе Зурабишвили не присутствовала на сегодняшней конференции послов, стало протокольное нарушение.



Как пояснили журналистам в пресс-службе президента, президенту не предоставили место, предназначенное ей протоколом, что является нарушением.



«Президент не присутствовала на запланированной сегодня «конференции послов», так как президенту не было предоставлено место, предназначенное ей протоколом, что является протокольным нарушением», — пояснили в администрации президента.



Сегодня утром в Министерстве иностранных дел Грузии открылась ежегодное собрание глав дипломатических миссий Грузии за рубежом – «Конференция послов 2022». На мероприятии выступили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили. В рамках мероприятия планировалось и выступление президента Грузии.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





