

Гарибашвили: Мы уважаем суверенитет всех стран, но больше всего любим свою страну

26.12.2022 12:43





Нам было неприятно слышать те заявления, которые мы слышим со стороны представителей властей Украины. Однако я хотел бы отметить здесь же, что, поскольку страна и их правительство находятся в состоянии войны, мы не хотим делать лишних заявлений на эту тему, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на «Конференции послов 2022».



Кроме того, по словам премьера, обязанностью власти является защита интересов сперва собственной страны.



«Нам было неприятно слышать те заявления, которые мы слышим со стороны представителей властей Украины. Однако я хотел бы отметить здесь же, что, поскольку страна и их правительство находятся в состоянии войны, мы не хотим делать лишних заявлений на эту тему. Наша главная задача - защита собственных национальных интересов. Я неоднократно говорил, и мы подтвердили это своей политикой и действиями, что, естественно, мы уважаем суверенитет всех стран, но больше всего мы любим свою страну. Соответственно, наша главная обязанность - защищать сначала интересы своей страны. Естественно, в этом большом деле ваша роль, послов, особенная, чтобы мы могли правильно донести наш посыл в столицы, правильно представлять интересы нашей страны и эффективно справляться с дезинформационной кампанией, которая проистекает не только из нашей страны, но и из других стран. Мы прекрасно понимаем, что это оркестрированная атака на интересы нашей страны. Поэтому этой атаке, этой дезинформации нужны эффективные ответные действия», - сказал премьер.





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