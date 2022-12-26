

Гарибашвили: В течение года главным вызовом и проблемой для всего мира была война в Украине

26.12.2022 12:46





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, главным событием, вызовом и проблемой 2022 года для всего мира была война в Украине.



Как он отметил, неоправданная военная агрессия России перевернула мировую повестку дня.



«В течение всего года главным событием, главным вызовом и проблемой для всего мира была война в Украине, неоправданная военная агрессия России, которая реально перевернула весь мировой порядок. Хочу согласиться с Ильей Дарчиашвили, наше посольство и наш посол в Украине не покидали Киев до последней минуты, в то время, как Киев покидали посольства других стран. Наше посольство до последней минуты выполняло возложенные на него обязанности. Хочу поблагодарить наше посольство и нашего посла в Украине, каждого сотрудника.



Конечно, сегодняшние события - большой вызов для всех нас. Наше заявленное желание, чтобы эта война закончилась как можно скорее, потому что эта война создает угрозу не только для самой Украины, но и для всей архитектуры безопасности Европы, нашего региона и естественно, эта война и ее последствия будут иметь влияние не только на нашу страну, но и на весь мир. Необходимо вовремя закончить этот конфликт, эту войну, это наше желание. Хочу пожелать украинским друзьям и украинскому народу скорейшего окончания этой войны. Мы еще раз подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности Украины и ее суверенитета. Хочу отметить, что мы делали и делаем максимум, чтобы помочь нашим украинским друзьям и народу. С начала войны по сей день мы громко поддержали Украину практически на всех платформах, присоединились к более чем 400 резолюциям, заявлениям, во всех форматах выразили поддержку Украине и украинскому народу», - заявил Гарибашвили.





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