

Ходорковский: Держать Саакашвили в заточении просто стыдно

26.12.2022 13:09





Российский оппозиционный политик, бизнесмен Михаил Ходорковский выступил в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.



«Не фанат Саакашвили, но сейчас он политзаключенный и я на его стороне. С детства помню свое восприятие жителей Грузии, как очень добрых людей, совсем не похожих на Сталина и Берию. Держать Михаила в заточении просто стыдно», – написал Ходорковский в соцсети.



Ранее Саакашвили написал письмо российскому юристу, ведущему Youtube-канала Марку Фейгину, заявив, что Путин приказал убить его в тюрьме. Фейгин, в свою очередь, говорит, что у него есть план, как спасти Саакашвили.



В 2008 году Михаил Ходорковский поддержал ввод российских войск в Грузию и признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Будучи в заключении, Ходорковский заявил, что «Саакашвили, рассчитывая на поддержку Запада, решил провести военную операцию без санкции США и переоценил свои шансы заручиться их помощью в этой авантюре».





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