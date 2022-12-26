

апуашвили: 30% законов, принятых в 2022 году, служили выполнению рекомендаций Еврокомиссии

26.12.2022 13:14





«Парламент очень продуктивно работал над 12-ю рекомендациями, 30% законов, принятых в 2022 году, послужили выполнению этих рекомендаций», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, парламент внес поправки в 82 закона, чтобы выполнить рекомендации Еврокомиссии.



«Вы знаете, что есть два вопроса, которые сейчас находятся в Венецианской комиссии для заключения — пакет судебной реформы и закон о деолигархизации, по которым мы ожидаем ответа в марте, как только у нас будет оценка Венецианской комиссии, парламент возобновит работу над этими проектами. Что касается избрания Народного защитника и Высшего совета юстиции, то это как раз те вопросы, о которых мы говорили, что они не зависят от большинства. Здесь важно конструктивное сотрудничество оппозиции. К сожалению, в обоих случаях мы видели, что оппозиция избрала путь ультиматума», — заявил Папуашвили.







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