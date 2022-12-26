

Украина поставит вопрос об исключении России из Совбеза ООН

26.12.2022 13:46





Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в понедельник, 26 декабря, Украиной в ООН будет официально поднят вопрос исключения РФ из Совбеза ООН. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».



«Завтра мы официально выступим с такой позицией… У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ — нет, нет», — сказал он в эфире телемарафона.



Министр уверен, что после поражения России в развязанной войне, вопрос ее будущего перестает быть табу для мировой дипломатии.



«И хотя эта тема пока не обсуждается на пресс-конференциях и в публичных заявлениях лидеров государств и правительств, «но ниже уровня люди уже задают вопросы», – подытожил Кулеба.





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