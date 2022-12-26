

Папуашвили: Грузия и в будущем будет стоять на светлой стороне свободы

26.12.2022 14:21





Председатель парламента обратился к участникам ежегодного собрания глав дипломатических миссий Грузии за рубежом с приветственной речью.



Шалва Папуашвили говорил о вызовах в мире и регионе, ситуации в сфере безопасности и внешнеполитических приоритетах Грузии. По его словам, 2022 год был сложным на международном уровне, и именно в этой сложной ситуации Грузии пришлось заботиться о защите территориальной целостности, расширении партнерских отношений и содействии миру, безопасности и благополучия в регионе.



В своем выступлении Шалва Папуашвили коснулся помощи, оказываемой Грузией в плане политической, дипломатической и гуманитарной поддержки Украине.



«Грузия оказала существенную политическую, дипломатическую и гуманитарную помощь Украине и украинскому народу. Несмотря на часто незаслуженную критику, Грузия и в будущем будет стоять на светлой стороне свободы и продолжит протягивать руку помощи украинцам, спасающимся от войны и разрушений в это трудное время. Наряду с широкомасштабной войной в Украине, непосредственно в нашем регионе также нет мира. Мы хотели бы способствовать миру и стабильности совместными парламентскими усилиями с Азербайджаном и Арменией, что является необходимым условием развития нашего региона», — сказал Шалва Папуашвили.



Перед участниками конференции выступили премьер-министр и министр иностранных дел Грузии.



Конференция послов, т.н амбассадориал, проводится ежегодно, где принимают участие главы дипломатических миссий Грузии за рубежом и структурных подразделений Министерства иностранных дел.







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