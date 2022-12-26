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Фракция ЕНД в городском собрании Кутаиси объявила бойкот


26.12.2022   14:36


Фракция «Единого национального движения» в Кутаисском городском собрании объявила о бойкоте всех заседаний до тех пор, пока третьего президента Грузии Михаила Саакашвили не переведут в заграничную клинику.

«Состояние здоровья Михаила Саакашвили на сегодняшний день крайне тяжелое. Физически невозможно, чтобы в медицинских учреждениях Грузии ему оказали адекватную медицинскую помощь. До тех пор, пока Михаила Саакашвили не переведут в заграничную клинику, фракция «Единого национального движения» в Кутаиси будет в режиме бойкота», — заявили представители партии.

Оппозиционеры призывают президента Грузии Саломе Зурабишвили воспользоваться предоставленным ей законом правом и помиловать Саакашвили.

Ранее бойкот уже объявили члены фракций «Национального движения» в городских собраниях Батуми, Озургети и Гори.


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