

Премьер Грузии о членстве в ЕС, войне в Украине и черноморском электрокабеле

26.12.2022 14:38





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе своего выступления на ежегодном собрании глав дипломатических миссий Грузии за рубежом 26 декабря выразил «сердечную благодарность» послам и сотрудникам посольств за их службу стране в «восполненной вызовами реальности» и обещал улучшить их социальное положение. После этого глава правительства страны сосредоточился на процессе вступления Грузии в Евросоюз, проекте Черноморского электрокабеля и продолжающейся войне в Украине.



Членство в ЕС



«Этот год ознаменовался еще одним очень важным позитивным событием, это успех нашей страны на пути евроинтеграции. Наша страна получила европейскую перспективу», — заявил в своем выступлении Ираклий Гарибашвили и отметил, что, «к сожалению», ожидание того, что страна получит статус страны-кандидата в члены ЕС, не оправдалось и «это политическое решение не было принято».



«Я не хочу говорить ничего уничижительного в адрес наших коллег-государств, но вы прекрасно знаете, что мы намного, в два, в три раза больше были впереди, с точки зрения хотя бы тех же реформ, в плане реализации, по отношению к Украине, по отношению к Молдове», — заявил премьер-министр и еще раз подчеркнул, что Украина получила статус кандидата в связи с продолжающейся войной, а Молдова «оценивается как государство, (находящееся в ситуации) равной войне».



«Поэтому мы хорошо понимаем эту мотивацию, но желаем только успехов нашим дружественным государствам, Молдове и Украине. Мы хотим мира и процветания в этих странах», — сказал он.



Премьер-министр Гарибашвили обратил внимание на 12 рекомендаций, выданных Еврокомиссией Грузии для получения статуса кандидата, и сказал, что после получения рекомендаций «правящая партия представила обществу, в том числе нашим партнерам, очень четкую, ясную дорожную карту».





Он также отметил, что, «к сожалению», в рабочих группах, созданных в Парламенте для реализации рекомендаций, «представители оппозиционных партий не были вовлечены в полной мере». Однако он добавил, что «в последнее время какая-то часть приняла участие».



«Я хочу поблагодарить всех, потому что это была действительно трудоемкая работа. Мы скрупулезно выполнили все условия, которые были поставлены перед нами. Остальной процесс продолжается», — сказал Ираклий Гарибашвили и добавил, что «мы отправили определенные законопроекты в Венецианскую комиссию, теперь ждем их выводов и будем соответствующим образом адаптировать».





Черноморский электрический кабель



Ираклий Гарибашвили акцентировал внимание на соглашении, подписанном Грузией, Азербайджаном, Венгрией и Румынией по Черноморскому электрическому кабелю в Бухаресте, и назвал его стратегическим проектом исторической важности.



Отметив, что эту «грузинскую инициативу» он представил в прошлом году в Брюсселе в прошлом году, премьер-министр подчеркнул, что это будет проект, который «мы все вместе будем реализовывать, который еще больше укрепит суверенитет нашей страны, энергетическую безопасность, независимость, и все это отразится на нашей стране и нашем народе».





Война в Украине



Ираклий Гарибашвили назвал главной проблемой и вызовом для мира в этом году полномасштабную войну, развязанную Россией в Украине, и заявил, что «это война в Украине, неоправданная военная агрессия России, которая перевернула весь мировой порядок с ног на голову».



«Сегодняшние события — большой вызов для всех нас. Заявленное нами желание, чтобы эта война закончилась как можно скорее, потому что эта война угрожает не только самой Украине, но и архитектуре безопасности всей Европы, нашего региона, и, естественно, эта война и ее последствия окажут влияние не только на нашу страну, но на вест мир», — заявил премьер-министр и подчеркнул необходимость «своевременного» прекращения войны.



«Это наше желание. Хочу еще раз пожелать нашим украинским друзьям, украинскому народу мира, скорейшего прекращения этой войны. Мы еще раз подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности Украины и их суверенитета», — отметил глава правительства страны, однако подчеркнул, что, прежде всего, «мы больше всего любим нашу страну, и поэтому главная обязанность всех нас — в первую очередь защищать интересы своей страны».



В этом контексте он подчеркнул роль посольств Грузии и сказал, что «мы (должны) надлежащим образом доносить наше послание до столиц, должным образом представлять интересы нашей страны и правильно и эффективно бороться с дезинформационной кампанией, которая течет, к сожалению, не только из нашей страны, но и из других стран». «Это оркестрированная атака на национальные интересы нашей страны, поэтому эта атака, эта дезинформация нуждаются в эффективных контрответных действиях», — подчеркнул премьер.



Он также обратил внимание на поддержку, выраженную Грузией Украине во время войны, и отметил эффективную работу посольства Грузии в Украине в этом контексте. Премьер-министр подчеркнул, что «пока из Киева уезжали посольства других стран, наше посольство до последней минуты выполняло свои обязанности».



«Хотел бы также отметить, что мы сделали все возможное и делаем все возможное, чтобы в первую очередь помочь нашим украинским друзьям и украинскому народу. С начала войны мы громко поддерживали Украину практически на всех площадках, присоединились к более чем 400 резолюциям, заявлениям, выражали поддержку украинскому народу во всех форматах», — сказал Гарибашвили.



Премьер-министр также подчеркнул, что «неприятно слышать заявления, которые мы слышим от представителей властей Украины». Однако он добавил, что «поскольку страна, их правительство и их народ находятся в состоянии войны, мы не хотим делать какие-то ненужные заявления или комментировать эту тему».



Ираклий Гарибашвили также отметил, что одной из главных задач для страны является «снижение негативных последствий и влияний, страхование рисков и сокращение угроз» от продолжающейся войны в Украине, и в результате проводимой правительством «разумной, последовательной политики, сегодня у нас не только мир и стабильность в стране, но и двузначный экономический рост».





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