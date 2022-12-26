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Назначается новый руководитель Национальной администрации туризма Грузии
26.12.2022 14:58
На должность нового руководителя Национальной администрации туризма Грузии представлена Майя Омиадзе.
Её кандидатуру выдвинула Министерство экономики Грузии.
Ранее она возглавляла Департамент стратегических коммуникаций в Минэкономики.
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