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Назначается новый руководитель Национальной администрации туризма Грузии


26.12.2022   14:58


На должность нового руководителя Национальной администрации туризма Грузии представлена Майя Омиадзе.

Её кандидатуру выдвинула Министерство экономики Грузии.

Ранее она возглавляла Департамент стратегических коммуникаций в Минэкономики.


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