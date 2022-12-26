

Назначается новый руководитель Национальной администрации туризма Грузии

26.12.2022 14:58





На должность нового руководителя Национальной администрации туризма Грузии представлена Майя Омиадзе.



Её кандидатуру выдвинула Министерство экономики Грузии.



Ранее она возглавляла Департамент стратегических коммуникаций в Минэкономики.





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