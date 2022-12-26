

Мать Саакашвили не собирается обращаться к Саломе Зурабишвили с просьбой о помиловании сына

26.12.2022 15:21





По заявлению матери третьего президента Грузии Гиули Аласания, она не намерена обращаться к президенту Саломе Зурабишвили с просьбой о помиловании Михаила Саакашвили.



«Не знаю, зачем нужна моя просьба? Мы предоставили Саломе Зурабишвили всю информацию. Этот человек имеет всяческое право предпринять этот шаг, и что изменит мое обращение? Я не думала обращаться к Саломе Зурабишвили. К ней обращаются люди, и я думаю, что этого достаточно», - сказала Аласания.



Что касается инициативы депутата «Гирчи» Яго Хвичия о том, чтоб процесс Михаила Саакашвили рассматривался судом присяжных, то Аласания говорит, что это совершенно несерьезно.



«Считаю это совершенно несерьезным, во всяком случае, это очень враждебно, это требует очень много времени, да и вообще зачем, этого суда уже недостаточно?! Чтобы растянуть? Я думаю, и этот суд полностью выполняет свою функцию», - отметила Аласания.



Кроме того, по словам матери бывшего президента, в направленном вчера патриарху письме Михаил Саакашвили поздравил Илию II с интронизацией.



«Насколько мне известно, в письме, направленном патриарху, он поздравил его с интронизацией. Поздравил вчера, 25 декабря, больше ничего», - сказала Аласания.



По словам Аласания, она благодарна людям, которые проводят акции протеста в поддержку Михаила Саакашвили.





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