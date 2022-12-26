

Каха Каладзе: В оппозиции понятия не имеют о транспортной политике

26.12.2022 16:33





Пробкам мы должны противопоставить развитие общественного транспорта, его доступность, создание инфраструктуры так, чтобы передвижение на общественном транспорте было быстрым и комфортным, - заявил СМИ мэр Тбилиси Каха Каладзе, говоря о причинах пробок в столице.



По его словам, существующие в столице пробки это результат рекордного роста количества личных автомобилей в последние годы.



Он также отметил, что мэрия Тбилиси не жалеет усилий для решения проблемы путем развития общественного транспорта и увеличения к нему доступности.



Каха Каладзе назвал абсурдными замечания, высказанные представителями оппозиции по этой теме.



«В оппозиции вообще не имеют понятия о транспортной политике, и не имеют представления, что нужно делать в городе в этом направлении. Что касается пробок, в Тбилиси, особенно в часы пик фиксируется рекордный показатель личных автомобилей. До 2012 года по столице передвигалось примерно до 180 000 личных автомобилей. Сегодня в часы пик передвигается более 600 000 личных автомобилей и представьте, что их число постоянно растет. Количество личных автомобилей в столице увеличивается с каждым годом. Что мы должны противопоставить этому? Должны противопоставить одно - развитие, доступность общественного транспорта и создание инфраструктуры так, чтобы передвижение на общественном транспорте было быстрым и комфортным. Мы работаем для этого, делаем для этого столько проспектов, улиц. Расчерчиваются и делаются соответствующие линии, чтобы общественный транспорт мог передвигаться с комфортом. Мы не придумываем что-то новое, делаем то, что в свое время сделали развитые города, где были те же проблемы, которые сегодня есть в Тбилиси», — сказал Каха Каладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





