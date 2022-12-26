

Папуашвили: Я еще раз призвал Анну Цитлидзе прекратить голодовку

26.12.2022 16:33





Предъявлять ультиматум суду – это не та форма, в которой должно происходить решение вопросов – [Анна Цитлидзе] уже в таком состоянии, когда может необратимо повредить своему здоровью, - об этом заявил журналистам председатель парламента Шалва Папуашвили после посещения в парламенте голодающего депутата «Национального движения» Анны Цитлидзе.



Папуашвили обращается к членам «Национального движения», призвать Цитлидзе прекратить голодовку.



«Я еще раз призвал прекратить голодовку. Она уже находится в таком состоянии, когда может необратимо повредить своему здоровью. Важно, чтобы прежде всего, думала о том, чтобы не навредить своему здоровью. Что может случиться сейчас, так это ухудшение ее здоровья. Что касается ее требований, то идет судебный процесс, включены адвокаты. Был процесс, когда опросили экспертов. Следующий процесс назначен на 29-е. Этот вопрос должен решаться судом. Такие вопросы не решаются голодовками и требованиями. Единственное, к чему может привести эта голодовка, это ущерб для здоровья. На примере других депутатов мы увидели, что они пришли к ситуации, чтобы не повредить непоправимо своему здоровью. Думаю, важно, чтобы ее товарищи по команде тоже призвали и просили прекратить голодовку», - сказал Шалва Папуашвили.





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