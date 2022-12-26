

Каладзе пообещал в новом году ввести ограничения на пиротехнику

26.12.2022 16:37





Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в новом году «будут приняты определенные решения по пиротехнике».



По его словам, вопрос должен быть урегулирован.



«Очень много травм, особенно среди детей, и, конечно, исходя из их безопасности, все это должно быть урегулировано, и в следующемм году мы примем определенные решения», — сказал Каладзе.



Мэр не пояснил, о каких конкретно ограничениях может идти речь, но упомянул бесконтрольные продажи пиротехники.



На прошлый Новый год в Грузии 27 человек получили травмы во время самостоятельного запуска фейерверков и петард. В Тбилиси было зафиксировано восемь случаев, шестерым потребовалась госпитализация.



Очень плохо, вплоть до сердечных приступов, громкие звуки салютов переносят пожилые люди. Пугаются и маленькие дети.



Тбилисский зоопарк каждый год обращается к жителям столицы с призывом отказаться от использования пиротехники, напоминая, что животные испытывают серьезный стресс от взрывов. Уже были случаи гибели от разрыва сердца во время салютов новорожденных антилоп.



В грузинских соцсетях уже давно идет кампания с призывом к властям запретить использование пиротехники. Хештег для тех, кто хочет присоединиться — #არაპიროტექნიკას



Новости-Грузия

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