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Врач заявила о крайне тяжелом состоянии Аны Цитлидзе
26.12.2022 16:39
Депутат от «Единого национального движения» Ана Цитлидзе голодает уже 12-ый день с требованием перевести Михеила Саакашвили на лечение за границу.
По словам врача Тамары Сванидзе, состояние Цитлидзе крайне тяжелое.
«Появились признаки интоксикации. Головокружение, рвота, слабость, апатия, сонливость… Я бы сказала, что у пациентки начался период декомпенсации, организм больше не может балансировать голодовку. Процесс идёт очень тяжело, наша рекомендация — прекратить голодовку», — заявила она.
Цитлидзе в свою очередь намерена продолжать протест и соответственно, голодовку.
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