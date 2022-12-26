|
|
|
Администрация президента: Неясность, которую создал конституционный иск, требует своевременного устранения
26.12.2022 17:52
По информации администрации президента Грузии, у администрации до сих пор нет информации в связи с конституционным иском правительства касательно назначения послов.
Как говорится в распространенной администрацией информации, неясность, которую создал данный конституционный иск относительно конституционных полномочий президента, требует своевременного устранения, исходя из государственных интересов Грузии.
В заявлении администрация президента объясняет также неучастие президента в мероприятии открытия «Конференции послов-2022» и заявляет, что имело место грубое нарушение общепризнанных и установившихся правил государственного и дипломатического протокола.
«Сегодня открылась конференция послов. Президент Грузии приветствует участников амбассадориала, благодарит дипломатический корпус Грузии за деятельность в период, полный сложнейших вызовов, и желает всем грузинским дипломатам успешного нового, 2023 года.
Для президента Грузии амбассадориал является важнейшим форумом в отношениях с дипломатическим корпусом Грузии. Несмотря на это, президент не приняла участие в мероприятии открытия конференции послов 2022 года.
В соответствии с Конституцией Грузии, президент Грузии является главой государства Грузия. Конституция дает институту президента высший статус в государстве относительно всех других государственных институтов.
Исходя из указанного, недопустимо грубое нарушение общепризнанных и установившихся правил государственного и дипломатического протокола на мероприятиях государственных институтов, тем более, на главной дипломатической конференции, организованном Министерством иностранных дел Грузии. Такое нарушение, к сожалению, имело место на мероприятии открытия конференции послов и выразилось в не определении со стороны хозяина мероприятия президенту Грузии во время участия в конференции места, соответствующего ее статусу.
Администрация президента Грузии также считает важным информировать общественность касательно назначения послов президентом.
Спустя 6 месяцев после подачи правительством иска в Конституционный суд о соответствии конституции бездействия президента Грузии относительно вопроса назначения и освобождения послов и глав дипломатических представительств Грузии, у администрации нет никакой информации в связи с этим процессом.
Неясность, которую создал данный конституционный иск относительно конституционных полномочий президента, требует своевременного устранения, исходя из государственных интересов Грузии», - отмечается в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна