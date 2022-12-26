

Министр здравоохранения о Саакашвили: Сегодня государство способно позаботиться о любом пациенте

26.12.2022 18:59





По заявлению министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили, сегодня государство способно позаботиться о любом пациенте и при необходимости обеспечить медицинским обслуживанием.



Об этом Азарашвили заявил, говоря о Михаиле Саакашвили на пресс-конференции после заседания правительства, и отметил, что «пенитенциарная система заботится о здоровье и защите прав любого заключенного».



«При прежнем правлении такого отношения не было и была радикально другая картина. Сегодня у государства есть способность позаботиться о любом пациенте и при необходимости обеспечить медицинским обслуживанием, а также условиями и инфраструктурой, что важно для заключенных», - сказал Зураб Азарашвили.



Кроме того, на вопрос, возможно ли провести токсикологическое исследование Саакашвили в бюро экспертизы Самхараули, Азарашвили ответил, что у бюро Самхараули есть такая возможность.



«В целом, отвечу вам с позиции гражданина, потому что мы не включены в этот процесс. Бюро Самхараули имеет эту возможность, и если будут предоставлены соответствующие образцы, они смогут это провести», - сказал Зураб Азарашвили.





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