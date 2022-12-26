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Администрация президента отменяет все официальные мероприятия, запланированные до Нового года
26.12.2022 19:02
«Администрация президента отменяет все официальные мероприятия, запланированные до Нового года», — говорится в заявлении администрации президента Грузии.
«В связи с логистическими трудностями, возникшими в районе дворца Орбелиани, администрация президента Грузии отменяет все официальные мероприятия, запланированные до Нового года, в том числе церемонию государственного награждения лауреатов Национальной премии Грузии и премии имени Важа-Пшавела 2022 года», — сообщила администрация президента Грузии.
Общественность будет дополнительно уведомлена о времени проведения указанных мероприятий.
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