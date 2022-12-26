

В парламенте Грузии могут создать специальную комиссию по изучению ситуации в судебной системе

26.12.2022 19:13





В парламенте Грузии могут создать специальную комиссию по изучению ситуации в судебной системе.



Данную инициативу представила Хатуна Самнидзе от имени фракции «Группа реформ». Ранее с такой инициативой выступили 12 неправительственных организаций.



По словам депутата, в Грузии отмечается высокий уровень недоверия к суду, а комиссия позволит изучить ситуацию. «В настоящее время недоверие к судебной системе очень велико. Проблемы и вызовы в системе были выявлены рядом политических движений и неправительственных организаций, занимающихся этим вопросом.



В рамках временной следственной комиссии Парламента Грузии у нас будет возможность еще раз и всесторонне ознакомиться с проблемами в системе и четко и последовательно показать общественности цепочку проблем в судебной системе, потому что именно это вызывает недоверие общества к судебной власти», — говорит Хатуна Самнидзе.



После того как о давлении на судей и о вмешательстве в систему правосудия публично заявили бывшие судьи, НПО призвали оппозицию создать комиссию для расследования и реагирования на правонарушения в судебной системе.



Для создания комиссии нужны 50 голосов. У парламентской оппозиции всего 58 мандатов.



На протяжении лет часть НПО и оппозиция заявляют о наличии «клана» в судебной системе.





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