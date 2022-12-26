

Депутаты парламента Грузии разных созывов призвали президента помиловать Саакашвили

26.12.2022 19:42





Депутаты парламента Грузии разных созывов, а также грузинские политики призвали президента Саломе Зурабишвили помиловать Михеила Саакашвили.



На брифинге у дворца Орбелиани (резиденция президента) они заявили, что состоянию Саакашвили «нанесен серьезный ущерб, по плану разработанному в Кремле».



В заявлении говорится, что «по прогнозу врачей, очень скоро может наступить летальный исход».



«Мы, общество парламентариев Грузии, не можем второй раз позволить убить президента. Промежуточной позиции быть не может. Молчание убивает, молчание — преступление», — заявляют они.



На брифинге также присутствовали лидеры «Единого национального движения» и некоторые другие оппозиционеры.



Заявление парламентарии оставили в Администрации президента. Всего заявление подписали 65 политических деятелей.





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