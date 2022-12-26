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Депутат Анна Цитлидзе прекращает голодовку по состоянию здоровья
26.12.2022 20:42
Депутат «Национального движения» Анна Цитлидзе прекратила голодовку. Анна Цитлидзе поблагодарила врачей.
«Хочу поблагодарить человека, который меня поддерживал. Хочу сказать спасибо врачам. Если бы не они, я бы не смогла сидеть здесь и разговаривать. Спасибо аппарату парламента, а также моим друзьям», - отмечает Анна Цитлидзе.
Для справки, депутат «Национального движения» Анна Цитлидзе 12-й день голодала в парламенте с требованием перевода бывшего президента Михаила Саакашвили на лечение за границу.
Вместе с Цитлидзе 15 декабря голодовку начали еще два члена партии - Давид Киркитадзе и Абдулла Исмаилов, а 16 декабря к ним присоединился Темур Джанашия. Все трое уже прекратили голодовку из-за ухудшения состояния здоровья.
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