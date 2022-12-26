

МИД распространяет заявление о конференции послов и разъясняет правило протокольного расположения

26.12.2022 22:23





МИД выражает беспокойство, что для президента оказалось неприемлемым «признанное в мире правило» протокольного расположения и надеется, что обстоятельство технического характера не окажется препятствующим фактором для участия президента Грузии во встречах высокого уровня с грузинскими дипломатами в будущем.



«На ежегодной конференции послов традиционно предусмотрены выступления представителей высшей ветви власти. На амбассадориале нынешнего года также были намечены обращения президента Грузии, премьер-министра и председателя парламента.



Для гостей высокого ранга на мероприятии были определены 4 центральных места, при этом протоколом была учтена конституционная должность президента, и место президента было выделено в центральном кресле, слева от президента было предусмотрено место премьер-министр Грузии, а справа - председателя парламента Грузии.



Это правило протокольного расположения признано в мире, и жаль, что для администрации президента данное расположение оказалось неприемлемым. Надеемся, что указанное обстоятельство технического характера не окажется препятствующим фактором для того, чтобы президент Грузии в будущем приняла участие во встречах высокого уровня с грузинскими дипломатами», - говорится в заявлении, которое МИД публикует на веб-сайте.



Президент Саломе Зурабишвили не участвовала в мероприятии открытия конференции послов 2022 года. Администрация президента распространила заявление и отметила, что на мероприятии открытия конференции послов имело место грубое нарушение общепризнанных и установившихся правил государственного и дипломатического протокола, что выразилось в не определении организатором мероприятия для президента Грузии места, соответствующего ее статусу.





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