

«Репортеры без границ» о поправках к Закону Грузии о вещании

26.12.2022 22:49





Международная организация по защите прав СМИ «Репортеры без границ» (RSF) 26 декабря откликнулась в Twitter на поправки к Закону «О вещании», принятые Парламентом Грузии несколько дней назад, заявив, что «обеспокоена рисками, которые представляют изменения для свободы выражения».



Несмотря на призыв местных неправительственных организаций, Парламент Грузии на внеочередном заседании 22 декабря, 81 голосом одобрил поправки к Закону «О вещании».



Согласно изменениям, инициированным 7 сентября 2022 года, целью которых депутаты Грузинской мечты назвали приведение законодательства Грузии об аудиовизуальных медиауслугах в соответствие с директивой ЕС, расширяются средства надзора за медиаконтентом со стороны Комиссии по коммуникациям.



Также изменен порядок разрешения споров о клевете и добавлен пункт о «праве на ответ», который позволит гражданам, считающим, что то или иное СМИ распространило о них ложную и клеветническую информацию, подать жалобу непосредственно в Комиссию по коммуникациям. Кроме того, решения комиссии вступят в силу немедленно, независимо от того, будут ли они обжалованы в суде.



Поправки к Закону «О вещании» подверглись критике со стороны неправительственных организаций вскоре после их инициирования, которые заявили, что законопроект создает риски ограничения свободы слова, что ухудшит медийную среду в стране.



Они также подчеркнули, что «учитывая практику применения Комиссией по коммуникациям санкций против критических СМИ, риск ущерба, ожидаемого в результате немедленного исполнения политически предвзятых решений против критических СМИ, значительно возрастает».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





