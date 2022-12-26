

Саакашвили отказался сдавать тесты на отравление без участия западных медиков - глава Минздрава Грузии

26.12.2022 22:52





Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили отказывается проходить токсикологические исследования без участия в экспертизе зарубежных специалистов, заявил глава грузинского Минздрава Зураб Азарашвили.



"У государства есть возможность позаботиться о здоровье каждого заключенного, в том числе и Саакашвили, но он отказывается от проведения, в частности, токсикологических исследований грузинскими экспертами из бюро "Самхараули" и настаивает на проведение экспертизы зарубежными врачами", - сказал Азарашвили на брифинге в понедельник.



Специальная следственная служба Грузии также в понедельник распространила заявление, в котором говорится, что Саакашвили отказывается от проведения любых тестов по выявлению токсикологического отравления сотрудниками бюро экспертизы имени "Самхараули".



24 декабря адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе заявил о недоверии Саакашвили врачам клиники "Вивамед" и пенитенциарной службы.



"Саакашвили в клинике "Вивамед", где он находится на лечении, в субботу отказался пройти новые тесты на выявление в его организме тяжелых металлов. Совершенно непонятно, на основании чего следователь специальной следственной службы Васил Какашвили намеревался сегодня взять пробы волос и ногтей Саакашвили", - сказал журналистам Хачапуридзе.



22 декабря на судебном процессе по делу о возможной отсрочке тюремного наказания Саакашвили американский врач-психиатр Эрик Голдсмит заявил, что в августе осматривал Саакашвили и выявил у него "быстропрогрессирующую деменцию на фоне отравления организма тяжелыми металлами". По мнению врача, нахождение в таком состоянии пациента в заключении противопоказано и его необходимо отправить на лечение за границу.



Между тем председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил на прошлой неделе журналистам, что Саакашвили "бездарно симулирует" тяжелое состояние.



Очередной судебный процесс по делу о возможной отсрочке тюремного наказания Саакашвили состоится в Тбилисском городском суде 29 декабря.



В понедельник около двух десятков членов различных неправительственных организаций провели у здания резиденции президента Грузии в Тбилиси акцию под требованием к президенту Саломе Зурабишвили помиловать своим указом Саакашвили. С аналогичным требованием к Зурабишвили на прошедшей неделе обратились оппозиционные грузинские политики.





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