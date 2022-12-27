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Марк Фейгин предлагает провести глобальную акцию в поддержку Михаила Саакашвили
27.12.2022 10:48
Российский правозащитник Марк Фейгин призывает жителей разных стран провести акцию в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили у посольств Грузии.
«Итак! 4 января 2023 года глобальная акция в поддержку Михаила Саакашвили #SaveMisha. Призываем всех выйти к посольствам Грузии в столицах стран вашего проживания. Начиная с 12:00 вашего времени!» - пишет Фейгин в Twitter.
Напомним, что несколько дней назад Михаил Саакашвили направил Марку Фейгину письмо, в котором сообщил, что его отравили по приказу Путина. Фейгин откликнулся на письмо Михаила Саакашвили и заявил, что у них есть план помочь ему, однако они пока ждут реакции властей Грузии.
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