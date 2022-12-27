

Агентство по делам беженцев закупит для почти 1300 семей ВПЛ дома в сельской местности

27.12.2022 12:23





Агентство по делам беженцев закупит для почти 1300 семей вынужденных переселенцев дома в сельской местности.



По информации агентства, список упомянутых семей опубликован на сайте Агентства по делам беженцев, экомигрантов и обеспечения средствами существования. Семьи беженцев смогут сами выбрать себе жилье в любом регионе Грузии в течение полугода.



По словам заместителя министра труда, здравоохранения и социальной защиты Ильи Гудушаури, проект успешно осуществляется по всей стране, а в 2022 году до 2500 семей получили жилье в сельской местности. Всего за трехлетний период в рамках проекта «Дом в селе» будет расселено 6 тысяч семей беженцев.



Как заявляют в агентстве, к большинству приобретенных домов прилагается земельный участок, что дает семьям беженцев возможность поселиться в сельской местности и создать дополнительный источник дохода.







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