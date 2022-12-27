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Ираклий Гарибашвили выразил благодарность грузинскому посольству в Киеве


27.12.2022   13:37


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил благодарность за работу грузинского посольства в Киеве.

«Неоправданная военная агрессия России фактически перевернула весь мировой порядок. …Когда посольства других стран покидали Киев, наше посольство и лично посол до последней минуты выполняли свои обязанности. Благодарю наше посольство, нашего посла в Украине, каждого сотрудника», — сказал Гарибашвили на конференции глав дипмиссий за рубежом.

Он подчеркнул, что сегодняшние события – «это большой вызов для всех».

«Наше заявленное пожелание, чтобы война закончилась как можно скорее, потому что война представляет угрозу не только для Украины, но и для всей архитектуры безопасности Европы, нашего региона», — заявил Гарибашвили, выразив поддержку территориальной целостности Украины.

Посол Грузии в Украине — Давид Залкалиани, бывший вице-премьер и экс-министр иностранных дел Грузии, был назначен на должность в апреле этого года.

Украинская дипмиссия в Тбилиси работает без посла уже более восьми месяцев — Игорь Долгов был отозван президентом Владимиром Зеленским в конце марта. Глава Украины обосновал свое решение об отзыве посла препятствиями в отправке добровольцев со стороны официального Тбилиси и «неморальной позицией» грузинских властей в отношении санкций.

Вопрос назначения в Грузию чрезвычайного и полномочного посла Украины находится в стадии решения, заявил на брифинге временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов. По его словам, процедуры по назначению нового посла в Грузию завершатся в начале февраля 2023 года.


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