

Россия принуждает Армению предоставить коридор Азербайджану и присоединиться к союзному государству Россия-Беларусь

27.12.2022 14:23





Секретарь Совета безопасности Армении заявляет, что Россия принуждает Армению предоставить коридор Азербайджану и присоединиться к союзному государству Россия-Беларусь. Об этом Армен Григорян заявил в интервью Общественному вещателю Армении.



По его словам, вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении 13 сентября, а также закрытие Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией, укладываются в рамки давления России на Армению, что является причиной кризиса в армяно-российских отношениях.



«Армения продолжает сопротивляться этому», — заявил Григорян.



На вопрос ведущего, происходит ли все это из-за коридора, секретарь Совета безопасности Армении ответил: «В том числе и из-за этого. Другими словами, из-за экстерриториального коридора, который должен проходить через территорию Армении».



Григорян также впервые подтвердил, что Россия принуждает Армению присоединиться к формируемому союзному государству, в которое входят Россия и Беларусь. По его словам, Армения сопротивляется этому желанию стратегического союзника и получает ответ в виде военного давления.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





