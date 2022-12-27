

ISW: Путин недоволен элитами и готовит почву для национализации их активов

27.12.2022 15:14





Владимир Путин обеспокоен отсутствием поддержки войны в Украине среди элит, пишет Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке. Президент создает информационный фон для национализации их собственности, считают аналитики.



Накануне на относительно позитивный, как пишет ISW, вопрос о приверженности россиян к войне Путин критично заметил, что есть люди, которые действуют исключительно в своих интересах.



Он, однако, добавил, что 99,9% россиян готовы всем пожертвовать ради родины. Критика части граждан говорит о том, что президент сейчас сконцентрирован на тех, кто не полностью поддерживает войну, пишут аналитики ISW.



Ранее Путин уже высказывался негативно о гражданах, которые просто «вынимают деньги из России». Такие люди, по его словам, опасны для страны.



«Если человек не связывает свою жизнь с этой страной, а просто деньги отсюда вынимает, а все там, тогда он дорожит не страной, в которой он живет и где зарабатывает. А дорожит хорошими отношениями там, где у него имущество и деньги на счетах. Такие люди представляют для нас опасность», — сказал президент.



Путин высказался о «вынимающих из страны» деньги людях в одно время с обсуждениями законопроекта о повышении налогов для уехавших за рубеж граждан.



Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума планирует повысить налоги для покинувших страну россиян. «Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство», — написал он.



Позже депутат Андрей Исаев уточнил, что предлагается запретить налоговым нерезидентам пользоваться льготными условиями самозанятых и индивидуальных предпринимателей.



Самозанятые должны будут оформить трудовые договоры либо регистрироваться как ИП, но не пользоваться льготами для них, отметил Исаев. Он также высказал свою личную точку зрения, что налог для уехавших индивидуальных предпринимателей должен быть увеличен до 30% (столько платят работающие по трудовому договору в российских компаниях граждане, которые живут в другой стране).



Инициатива депутатов — это, вероятно, одна из форм наказания для уклонистов и несогласных войной, отмечают в ISW. В то же время Кремль использует все возможные средства, чтобы финансировать войну в Украине.



Однако в Министерстве финансов пока окончательно не сформировали позицию по повышению налогов для граждан-нерезидентов. Уехавшие из страны россияне могут отказаться от уплаты налогов в российский бюджет, если депутаты Госдумы примут решение их повысить, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Министр призвал депутатов не торопиться с инициативой и «не навредить»





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