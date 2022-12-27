

В палате Михаила Саакашвили проведен обыск - Херхеулидзе

27.12.2022 17:02





В палате бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед» провели обыск. Об этом журналистам сообщила член «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе.



По ее словам, обыск в палате проведен вчера.



«Составлен протокол обыска. Саакашвили попросил меня сообщить СМИ о том, что в комнате произвели опись. Я не знаю, что было изъято, но обыск проведен. С точки зрения безопасности претензий к этому у нас нет, однако с какой целью сейчас были ужесточены меры, разумеется, я не знаю. Я лично вошла экипированной, так как входят во время чрезвычайной ситуации», - заявила Херхеулидзе.





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