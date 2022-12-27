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В Тбилиси назвали чушью информацию о возможном визите Сергея Кириенко
27.12.2022 17:11
Власти Грузии опровергли сообщение о возможном неофициальном визите в Тбилиси первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко.
Ранее ряд источников, в том числе телеграм-канал «Генерал СВР» сообщил, что «личный посланник президента России Владимира Путина» во время тайного однодневного визита планирует провести ряд встреч с представителями руководства Грузии.
«Даже подготовка этого визита говорит о весьма доверительных отношениях между нынешним руководством Грузии и России», – говорилось в сообщении.
Информацию о возможном визите Кириенко опровергли председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Кобахидзе назвал сообщение «чушью», а Папуашвили – «типичной дезинформацией».
«Пройдет время и население удостоверится в том, что это ложь», – сказал спикер грузинского парламента.
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