

Гарибашвили: мы верим, что страна скоро получит статус кандидата ЕС

27.12.2022 17:14





«Я хотел бы напомнить общественности, что все блага, весь прогресс, достигнутый за последние десять лет на пути евроинтеграции нашей страны, является заслугой нашей команды», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Как отметил Гарибашвили, в этом году Грузии была предоставлена европейская перспектива, которую раньше трудно было себе представить.



«Хочу коснуться главного события года, это решение Евросоюза о предоставлении Грузии европейской перспективы, что до сих пор было невообразимо. Эта война ускорила процессы, и мы это хорошо понимаем. Я хотел бы еще раз повторить, что мы ожидали получить статус кандидата, однако понимаем, что это было лишь политическое решение, и то, что Грузия на данном этапе не получила статус, это не было решением, основанным на заслугах.



Мы верим, что наша страна очень скоро получит этот статус. Говорить об этом мне позволяют существующая обстановка и те успешные реформы, которые мы провели. 12 пунктов, которые были определены Евросоюзом, тщательно выполнены с подключением нашего парламента, правительства и всех нас, и теперь мы ждем решения наших европейских коллег.



Тут же я хотел бы напомнить общественности, что все блага и весь прогресс, достигнутый за последние 10 лет на пути евроинтеграции нашей страны, это заслуга лишь нашей команды. Соглашение об ассоциации, свободная торговля, безвизовый режим, теперь официальная заявка на членство в ЕС и получение европейской перспективы – это все заслуга «Грузинской мечты», — заявил Ираклий Гарибашвили.







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