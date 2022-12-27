

В «Мечте» снова заявили, что Саакашвили симулирует

27.12.2022 17:34





Генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе вновь назвал происходящее с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили постановкой. Со слов Каладзе, все, начиная с возвращения политика на родину, было заранее запланировано пиарщиками.



«Никакой критической ситуации нет, это целенаправленные, постановочные спектакли, главным создателем и участником которых является Михаил Саакашвили. Вообще все постановочное – его ввоз, как нерастаможенного скота, начиная с этого и продолжая шоу и концертами, которые мы видим сегодня. Это целенаправленные, поставленные спектакли, у которых есть свои акторы, они управляются из разных стран, оформлены разными контрактами, договорами в связи с тем, как должна проходить пиар кампания», — сказал Каладзе.



Международное сообщество, сторонники Саакашвили и семья экс-президента призывают правительство Грузии перевести политика на лечение в заграничную клинику. Эту необходимость власти категорически отрицают, настаивая на том, что Саакашвили симулирует.



22 декабря Михаил Саакашвили дистанционно присутствовал на слушании по его делу. Общественность была повергнута в шок его внешним видом: политик похудел, ему было сложно разговаривать. Согласно экспертизе, проведенной западными специалистами, в организме экс-президента обнаружены токсины, в том числе ртуть и мышьяк. Защитники политика настаивают на том, что его пытались отравить в тюрьме.





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