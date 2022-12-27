

Гарибашвили утверждает, что все рекомендации ЕС были «скрупулезно выполнены»

27.12.2022 19:20





Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что Грузия «скрупулёзно выполнила» все 12 рекомендаций Евросоюза и теперь ждет решения европейских коллег.



«Мы ждали получения статуса кандидата, но понимаем, что это было только политическое решение, не основанное на заслугах. Мы верим, что очень скоро наша страна этот статус получит. Повод так говорить дают реформы, которые мы все провели.



При участии парламента и правительства все 12 рекомендаций были скрупулёзно выполнены», — заявил глава правительства.



Напомним, что в июне Евросоюз предоставил статус кандидата Украине и Молдове, а Грузии дал 12 рекомендаций для получения статуса кандидата.







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