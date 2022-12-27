

К Саакашвили не пустили сына

27.12.2022 22:06





Сыну Михаила Саакашвили не разрешили навестить отца в клинике «Вивамеди». До этого экс-президента навестила мать Гиули Аласания, которая рассказала журналистам, что правила посещения были ужесточены.



«Правила были ужесточены. Не знаю из-за чего, может вирус или что-то еще. В случае с Эдуардом тоже не знаю.



Его [Саакашвили] состояние здоровья, как всегда, тяжелое. Слабость и отсутствие аппетита. Он очень ждал сына, которым гордится», — сказала Аласания.



Напомним, что в мае из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили перевели из тюрьмы в клинику «Вивамеди». Сторонники экс-президента заявляют, что его отравили. Согласно заключению центра «Эмпатия», до ареста политик был здоров, а на сегодняшний день врачи поставили ему более 20-ти диагнозов.



Американский психиатр Эрик Голдсмит заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).





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