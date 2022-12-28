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Анналена Бербок: С этой Россией не может быть нормальных отношений


28.12.2022   11:20


С этой Россией не может быть нормальных отношений, - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью румынскому каналу Digi 24.

«Мы должны четко осознавать: с этой Россией не может быть нормальных отношений. Как и многие россияне, мы хотим видеть мирную и демократическую Россию, которая не является угрозой для своих соседей. Но давайте не будем питать иллюзий - мы живем в другой реальности. Именно поэтому задачей должно быть укрепление нашей общей безопасности против России на постоянной основе», - отметила Бербок.

Она подчеркнула, что страны Запада будут усиливать санкции против России до тех пор, пока она продолжает «агрессивную войну и нарушает международное право». По словам Бербок, Украина сейчас защищает и свободу Европы.

«Именно поэтому мы будем рядом с ней столько, сколько потребуется - оружием, гуманитарной и финансовой поддержкой», - сказала Бербок.


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