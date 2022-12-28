

Гражданским активистам не дали возможности развернуть на заседании сакребуло баннер «Коррупция убивает»

28.12.2022 11:23





В Тбилисском городском собрании (сакребуло), где мэр столицы Каха Каладзе должен представить годовой отчет, было шумно.



Гражданские активисты принесли на заседание сакребуло баннер с надписью «Коррупция убивает», присутствующие не дали возможности его развернуть.



В Тбилисском сакребуло слушают отчет мэра Кахи Каладзе и обсудят утверждение бюджета муниципалитета на 2023 год.





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