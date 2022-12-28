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Гражданским активистам не дали возможности развернуть на заседании сакребуло баннер «Коррупция убивает»


28.12.2022   11:23


В Тбилисском городском собрании (сакребуло), где мэр столицы Каха Каладзе должен представить годовой отчет, было шумно.

Гражданские активисты принесли на заседание сакребуло баннер с надписью «Коррупция убивает», присутствующие не дали возможности его развернуть.

В Тбилисском сакребуло слушают отчет мэра Кахи Каладзе и обсудят утверждение бюджета муниципалитета на 2023 год.


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