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Гражданским активистам не дали возможности развернуть на заседании сакребуло баннер «Коррупция убивает»
28.12.2022 11:23
В Тбилисском городском собрании (сакребуло), где мэр столицы Каха Каладзе должен представить годовой отчет, было шумно.
Гражданские активисты принесли на заседание сакребуло баннер с надписью «Коррупция убивает», присутствующие не дали возможности его развернуть.
В Тбилисском сакребуло слушают отчет мэра Кахи Каладзе и обсудят утверждение бюджета муниципалитета на 2023 год.
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