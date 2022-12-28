

Каладзе: Граждане Грузии, вместе с украинцами, хорошо знают цену миру

28.12.2022 13:05





«Любое дело, достижение меркнут, если нет мира. Поэтому для нас было несколько странно, когда за новогодним лозунгом этого года — город мира — последовало множество спекуляций», — заявил мэр столицы Каха Каладзе, представляя годовой отчет в Сакребуло Тбилиси.



«Любое дело, достижение меркнут, если нет мира. Развитие, планы на будущее и перспективы, проекты важны только в мирной обстановке. Именно в этом случае имеет смысл наша работа, учеба, творчество или стремления. Поэтому для нас было немного странно, когда за новогодним лозунгом этого года — город мира, последовало множество спекуляций.



Дружественный нам украинский народ сегодня знает цену миру. Поэтому в этот новый год я желаю мира и вместе с миром, победы каждому человеку, борющемуся за свободу. Желаю мира нашей стране, нашему народу и нашему городу. Вместе с украинцами, мы, граждане Грузии, хорошо знаем цену миру. К сожалению, мы также очень хорошо знаем, что значит, когда твоя страна находится в состоянии войны. Учитывая все это, непонятно, почему слово «мир» так раздражает оппонентов, и почему они боролись и борются против этого лозунга. Хотя, если принять во внимание направленность ангажированности, степень и узкопартийные политические интересы оппонентов, то все становится ясно и очевидно», — сказал Каладзе.







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