

Олег Жданов: «Россия почти решила вопрос с Грузией»

28.12.2022 15:43





Президенту России Владимиру Путину выгодна любая конфронтация где бы то ни было, а Москва «почти решила вопрос с Грузией», считает украинский военный аналитик Олег Жданов.



Как сообщает «Одесский журнал», Жданов отреагировал на заявление партнерши Саакашвили Лизы Ясько об отравлении экс-президента.



По словам Жданова, в ближайшее время Москва сможет убедить Тбилиси дать разрешение на переход российской армии через территорию Грузии для дислокации в Армении.



«На мой взгляд, Россия почти закончила свои дела с Грузией. Создается впечатление, что спецоперация в отношении Саакашвили дискредитирует Грузию в глазах Запада.



Если верить этой версии, что российские спецслужбы провели спецоперацию по отравлению Саакашвили и он умрет в тюрьме, то Грузия как демократическая страна будет полностью дискредитирована.



Тогда у руководства Грузии не будет шанса сблизиться с Западом, останется только один вариант — сблизиться с Россией. Кроме того, 20% территории Грузии оккупировано Россией, что является рычагом воздействия. Я знаю, что в Абхазии [российские войска] продолжают «откусывать» [ползучую оккупацию] села за селом. Последнее движение армии было зафиксировано летом. Это инструмент давления на правительство Грузии», — сказал Жданов.





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