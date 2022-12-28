

Посол Латвии: Преждевременно делать комментарий о том, насколько хорошо Грузия выполнила 12 рекомендаций Евросоюза

28.12.2022 16:48





Грузинский народ выразил сильное желание быть частью Евросоюза, и Евросоюз признал европейскую перспективу Грузии, - об этом заявила в интервью «Интерпрессньюс» Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Грузии Эдите Медне.



По ее словам, преждевременно делать комментарий о том, насколько хорошо Грузия выполнила 12 рекомендаций Евросоюза.



«Оценка выполнения рекомендаций начнется только весной, а затем в октябре ожидается официальное заключение Еврокомиссии. Затем, в конце года, Совет Евросоюза даст оценку достижениям Грузии. В этот решающий исторический момент очень важно, чтобы все политические партии, неправительственные организации, гражданское общество объединились и тесно работали над выполнением этих рекомендаций, и в случае необходимости можно приветствовать приход к компромиссу. В конце концов грузинский народ оценит, насколько они выполнили свой долг», - сказала посол.



Кроме того, посол откликнулась на заявления движения «Сила народа».



«20 декабря премьер-министр Грузии пригласил всех послов и глав миссий на рождественский прием. Он подчеркнул, что Запад, США и Евросоюз являются наиболее ценными партнерами и стратегическими партнерами Грузии. Он также похвалил успешную работу посла США Келли Дегнан. Но, разумеется, я и мои коллеги заметили антизападную пропаганду со стороны политического движения «Сила народа» и глубоко обеспокоены теми заявлениями, что будто Запад пытается втянуть Грузию в войну. Эти обвинения настолько абсурдны, что я не буду их комментировать. Что главное, грузинский народ знает это очень хорошо. Согласно последним опросам, 89% грузин считают, что самая большая угроза для Грузии - это Россия, а не Запад», - заявила посол.





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