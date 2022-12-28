

Михаил Саакашвили завтра не будет присутствовать на судебном процессе

28.12.2022 16:49





По заявлению матери третьего президента Грузии Гиули Аласания, Михаил Саакашвили не будет дистанционно присутствовать на завтрашнем судебном процессе.



Как пояснила журналистам Аласания после посещения сына в клинике «Вивамед», если «суд хоть немного объективен», то допрос свидетелей должен закончиться опросом токсиколога Дэвида Смита.



«Он не собирается включаться дистанционно, в этом нет смысла, потому что они все равно не смогут его включить, и мы ведь знаем, как это заканчивается. После того, как опрошен психиатр Эрик Дэвид Голдсмит, а теперь будет опрошен токсиколог Дэвид Смит, если спросите меня, на этом все должно закончиться, и суд не должно больше ничего интересовать, если он немного объективен.



Очень хорошо, что приехал консул Украины. Он приезжает не так часто, но хорошо, что он пришел, потому что этот человек - гражданин Украины и оказалось, что вообще настоящие друзья у этого человека именно в Украине», - сказала Аласания.



Для справки, сегодня Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед» посетил консул Украины. Он не дал комментариев журналистам.





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